Новости регионов: в Красноярском крае четверо детей погибли от отравления инсектицидами

В Красноярском крае, в селе Красная Сопка, произошла трагедия – четверо детей погибли от отравления инсектицидами. Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало отравление дихлофосом. В день происшествия в доме проводилась обработка, однако помещение не было проветрено. Несмотря на обращение в больницу, спасти детей не удалось.

В Тюмени жительница города активно разводит змей. В ее доме живут более 30 рептилий, среди которых маисовые полозы, императорские удавы и тигровые питоны. Женщина начала увлекаться змеями восемь лет назад, когда ей подарили первую змею.

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