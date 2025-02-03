Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Красноярском крае четверо детей погибли от отравления инсектицидами

Новости регионов: в Красноярском крае четверо детей погибли от отравления инсектицидами

Один человек погиб в результате взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"

Взрывное устройство сдетонировало в ЖК "Алые паруса" в Москве

На месте взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве работают правоохранительные органы

Взрыв в ЖК "Алые Паруса" на северо-западе Москвы расследует прокуратура

Три человека пострадали из-за взрыва в ЖК "Алые паруса"

Взрыв произошел в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве

Новости регионов: в Ленинградской области произошло ДТП с туристическим автобусом

Новости мира: грузовик упал с моста в Турции

Водолазы очистили море у Анапы от 1,5 тонны мазута

В Красноярском крае, в селе Красная Сопка, произошла трагедия – четверо детей погибли от отравления инсектицидами. Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало отравление дихлофосом. В день происшествия в доме проводилась обработка, однако помещение не было проветрено. Несмотря на обращение в больницу, спасти детей не удалось.

В Тюмени жительница города активно разводит змей. В ее доме живут более 30 рептилий, среди которых маисовые полозы, императорские удавы и тигровые питоны. Женщина начала увлекаться змеями восемь лет назад, когда ей подарили первую змею.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществоживотныерегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика