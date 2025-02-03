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03 февраля, 08:30

Происшествия

Водолазы очистили море у Анапы от 1,5 тонны мазута

Водолазы очистили море у Анапы от 1,5 тонны мазута

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За прошедшие сутки специалисты собрали почти 1,5 тонны мазута из моря у берегов Анапы. Нефтепродукты принесло течением из района крушения танкеров в Керченском проливе.

Водолазы обследовали дно и причал в районе поселка Витязево, работая с применением современных технологий. В море устанавливают полипропиленовые сети, на которых оседает мазут, а на "Белом пляже" в полосе прибоя развернули биобоны – специальный материал, впитывающий нефтепродукты в 20 раз больше собственного веса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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