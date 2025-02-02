Новости регионов: в Анапе тестируют установку для очистки песка от мазута

В Анапе испытывают новую установку для очистки песка от мазута. Оборудование, разработанное специалистами из Курганинска, использует нефтеперерабатывающую технологию: песок отделяется в подогретой воде с добавлением специальных моющих средств, а нефтепродукты собираются и утилизируются.

В Екатеринбурге произошел пожар в административном здании. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили огонь, никто не пострадал.

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