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Новости

02 февраля, 09:15

Происшествия

Новости регионов: в Анапе тестируют установку для очистки песка от мазута

Новости регионов: в Анапе тестируют установку для очистки песка от мазута

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В Анапе испытывают новую установку для очистки песка от мазута. Оборудование, разработанное специалистами из Курганинска, использует нефтеперерабатывающую технологию: песок отделяется в подогретой воде с добавлением специальных моющих средств, а нефтепродукты собираются и утилизируются.

В Екатеринбурге произошел пожар в административном здании. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили огонь, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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