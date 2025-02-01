Новости регионов: пожар произошел в отеле в Адыгее

На территории отеля в горной Адыгее произошел пожар. Как сообщают в МЧС, все началось с бани. Сначала сотрудники и постояльцы пытались потушить возгорание сами. Однако огонь распространился на 100 метров. Сотрудники МЧС взяли ситуацию под контроль. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Сильнейший канцероген обнаружили на побережье Анапы после очистки от мазута. Ученые говорят о 20-кратном превышении допустимой нормы бензпирена. Он легко включается в круговорот веществ в природе. В организм человека канцероген попадает через воздух, пищу, воду и даже через кожу.

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