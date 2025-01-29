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29 января, 14:45

Происшествия

Новости мира: в японском городе Ясио обрушился асфальт

Новости мира: в японском городе Ясио обрушился асфальт

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В японском городе Ясио на перекрестке обрушился асфальт. Там образовалась яма, после чего туда провалился грузовик. Авария спровоцировала ЧП в сфере ЖКХ. Повреждена канализационная система.

Пляжи от Малибу до Плайя-дель-Рей закрыты на неопределенный срок из-за схода оползней. Недавние осадки и увеличение количества мусора после пожаров вынудили органы здравоохранения округа Лос-Анджелес закрыть несколько километров береговой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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