Новости мира: в японском городе Ясио обрушился асфальт

В японском городе Ясио на перекрестке обрушился асфальт. Там образовалась яма, после чего туда провалился грузовик. Авария спровоцировала ЧП в сфере ЖКХ. Повреждена канализационная система.

Пляжи от Малибу до Плайя-дель-Рей закрыты на неопределенный срок из-за схода оползней. Недавние осадки и увеличение количества мусора после пожаров вынудили органы здравоохранения округа Лос-Анджелес закрыть несколько километров береговой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.