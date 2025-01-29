Неизвестные разбили более 20 припаркованных автомобилей в Строгине

Неизвестные хулиганы разбили более 20 припаркованных автомобилей в столичном районе Строгино. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Инцидент случился в ночь на 29 января в районе Неманского проезда. Удары по стеклам авто наносились снизу, уточнил местный житель.

"Возможно, это были люди маленького роста либо дети <...> но, вероятнее всего, это какие-то наркоманы", – предположил очевидец.

Злоумышленников пока не нашли. Местные жители надеются, что хулиганов быстро установят, так как в этом районе есть много камер видеонаблюдения.

Пострадавшие готовят коллективное обращение в полицию. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы и выплата компенсации за причиненный ущерб.

Ранее похожий случай произошел в районе Очаково-Матвеевское. Там неизвестные сбрасывали пакеты со льдом на припаркованные автомобили. В результате у одного автомобиля треснуло лобовое стекло, а у другой машины полностью разбито заднее. Пострадавшие написали заявления в полицию.

До этого полицейские Костромской области задержали мужчину, который разбил автомобиль своей сожительницы. Мужчина не только повредил ВАЗ-2114, но и угнал его. Подозреваемый не смог справиться с управлением и съехал с проезжей части. Мужчина признал свою вину.

