29 января, 15:35Происшествия
Неизвестные разбили более 20 припаркованных автомобилей в Строгине
Инцидент случился в ночь на 29 января в районе Неманского проезда. Удары по стеклам авто наносились снизу, уточнил местный житель.
"Возможно, это были люди маленького роста либо дети <...> но, вероятнее всего, это какие-то наркоманы", – предположил очевидец.
Злоумышленников пока не нашли. Местные жители надеются, что хулиганов быстро установят, так как в этом районе есть много камер видеонаблюдения.
Пострадавшие готовят коллективное обращение в полицию. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы и выплата компенсации за причиненный ущерб.
Ранее похожий случай произошел в районе Очаково-Матвеевское. Там неизвестные сбрасывали пакеты со льдом на припаркованные автомобили. В результате у одного автомобиля треснуло лобовое стекло, а у другой машины полностью разбито заднее. Пострадавшие написали заявления в полицию.
До этого полицейские Костромской области задержали мужчину, который разбил автомобиль своей сожительницы. Мужчина не только повредил ВАЗ-2114, но и угнал его. Подозреваемый не смог справиться с управлением и съехал с проезжей части. Мужчина признал свою вину.