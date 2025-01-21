Подростки и мужчина разгромили вагон электрички Фрязево – Москва-Ярославская

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Шестеро подростков и мужчина разгромили вагон электрички Фрязево – Москва-Ярославская, выбили окна, оторвали спинки сидений, которые выбрасывали на ходу движения из поезда. Об этом сообщает МВД России в телеграм-канале.

"Юноши портили имущество в общественном транспорте ради забавы. Они снимали свои действия на камеру телефона и затем опубликовали эту видеозапись в мессенджере", – обратили внимание в пресс-службе.

По данным ведомства, в отношении двух подростков 2008 и 2010 годов рождения и 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Кроме того, последний был задержан по статье. Сумма ущерба, причиненного вагону, превысила 150 тысяч рублей.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Ранее молодой человек локтем разбил турникет на входе на станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии. Тогда правоохранители взяли на контроль установление обстоятельств происшествия и по статье за вандализм был привлечен 33-летний фигурант.