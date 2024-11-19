Мужчина разбил машину сожительницы ногами под Костромой

Фото: телеграм-канал "Костромской городовой"

Полицейские Костромской области задержали мужчину, который разбил машину своей сожительницы ногами. Об этом пишет пресс-служба МВД РФ.

По версии правоохранителей, пострадавшая, 24-летняя жительница Шарьи, поругалась с сожителем и уехала в гости к подруге, припарковав рядом свой ВАЗ-2114. Мужчина проследил за ней и избил автомобиль ногами, оторвав зеркала заднего вида и разбив дверное окно.

В МВД уточнили, что спустя время он пробрался в салон и угнал автомобиль, но не смог справиться с управлением и съехал с проезжей части, а после убежал.

Полицейские задержали его по горячим следам. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Угон").

Ранее исследователи выяснили, что самыми угоняемыми марками авто по итогам прошлого года стали Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Наиболее популярными у воров были модель Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta. Чаще всего случаи угона фиксировали в Москве, на нее приходится 51%.

