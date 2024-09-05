World of Buzz: школьник в Индонезии угнал семейный автомобиль и попал в аварию

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Школьник в Индонезии угнал семейный автомобиль и попал в аварию. О происшествии пишет "Газета.ру" со ссылкой на World of Buzz.

По данным СМИ, 10-летний мальчик хотел покататься на машине вместе с 9-летним другом. Он забрал ключи от транспортного средства, как только его родители уснули. Примерно через 30 минут он въехал на автомобиле в столб, повредив еще три машины.

Обошлось без пострадавших. Правоохранители передали детей родителям, предупредив их о грозящих строгих мерах за недосмотр. Однако о том, какая именно ответственность будет наложена на взрослых, не сообщается.

Ранее подростки угнали автомобиль каршеринга "Ситидрайв" в Москве 11 августа. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, а после скрылся с места происшествия.

От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим детям в возрасте 13 и 16 лет понадобилась медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП. Водителем автомобиля оказался 15-летний житель Москвы.

