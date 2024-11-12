Двое подростков в Туве угнали автомобиль вместе с пассажиром

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"

Сотрудники полиции Кызыла задержали несовершеннолетних, которых подозревают в угоне автомобиля вместе с пассажиром и попытке угона другого авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Тыве.

По версии полицейских, двое подростков 6 ноября попытались угнать автомобиль ВАЗ-2104, который был припаркован на улице Лопсанчапа. Неизвестные проникли в салон и пытались завести авто, но после неудачных попыток скрылись.

Затем они похитили автомобиль ВАЗ-21099 во дворе дома по улице Калинина. Водитель ненадолго вышел из авто, оставив ключи в замке зажигания и не закрыв дверь. Внутри в это время находился его друг, который спал после злоупотребления спиртными напитками.

Подозреваемые в угоне, по версии МВД, похитили автомобиль, но затем увидели спящего пассажира. Убедившись, что он сильно пьян и крепко спит, подростки вытащили его из автомобиля, а сами продолжили движение. Однако на Магистральной улице их остановили сотрудники полиции.

На допросе 13-летний кызылчанин и 16-летний житель Шагонара признались в содеянном. За рулем угнанного авто находился 16-летний подросток, который ранее уже состоял на учете отдела по делам несовершеннолетних. Он объяснил, что хотел добраться до Шагонара, поэтому вместе с другом угнал чужой транспорт.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в соответствии со статьями 30 и 166, а также 166 УК РФ ("Покушение на угон" и "Угон"). Несовершеннолетние переданы под присмотр законных представителей, в отношении которых составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее подросток из поселка Марьяновка Омской области напал с ножом на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль. Все случилось еще в конце октября. После нападения водителя доставили в больницу с колото-резаными ранами.

Подозреваемого в нападении удалось оперативно задержать. Им оказался 15-летний подросток, который передвигался на угнанном авто. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и угоне.

