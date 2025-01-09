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09 января, 22:30

Происшествия

В Москве ищут хулиганов, обстреливающих машины пакетами со льдом

В Москве ищут хулиганов, обстреливающих машины пакетами со льдом

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В районе Очаково-Матвеевское неизвестные хулиганы сбрасывают на припаркованные автомобили пакеты со льдом. Инциденты произошли во дворе дома на улице Веерной. Пострадали две машины – у одной треснуло лобовое стекло, у другой – полностью разбилось заднее.

Очевидцы предполагают, что пакеты сбрасывают с балконов верхних этажей. Пострадавшие жители подали заявления в полицию, но личности злоумышленников пока не установлены.

Хулиганам грозят штрафы от 300 до 500 рублей за незначительный ущерб или уголовная ответственность – вплоть до двух лет лишения свободы – за серьезные последствия. Они также обязаны возместить пострадавшим стоимость ремонта автомобилей или других повреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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