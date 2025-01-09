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Новости

09 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Санкт-Петербурге два человека пострадали от упавшей с крыш наледи

Новости регионов: в Санкт-Петербурге два человека пострадали от упавшей с крыш наледи

В Крыму устраняют последствия разлива мазута на побережье Черного моря

Новости регионов: в Крыму ввели режим ЧС из-за мазута на берегах

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В Санкт-Петербурге уже два человека пострадали от наледи, которая упала на них с крыш. Оба инцидента зафиксировали уличные камеры. Пострадавшие в больнице. У девушки черепно-мозговая травма и сотрясение. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за загрязнения мазутом. Выбросы нефтепродуктов на этих территориях впервые зафиксировали 7 января. После крушения танкеров часть мазута осела в море, поэтому появляются все новые участки загрязнений. Всего с 21 декабря в Крыму собрали больше 260 тонн загрязненного грунта и очистили почти 85 километров береговой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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