В рубрике "Что вообще происходит?" телеканал Москва 24 показывает интересные городские события глазами зрителей. Автомобиль врезался в столб на юго-востоке Москвы. Как сообщает очевидец, за рулем был 75-летний водитель, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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