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08 января, 11:15

Происшествия

Автомобиль врезался в столб на юго-востоке Москвы

Автомобиль врезался в столб на юго-востоке Москвы

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В рубрике "Что вообще происходит?" телеканал Москва 24 показывает интересные городские события глазами зрителей. Автомобиль врезался в столб на юго-востоке Москвы. Как сообщает очевидец, за рулем был 75-летний водитель, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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