Американец угнал Rolls-Royce за 500 тыс долларов и разбил его о стену закусочной

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Rolls-Royce Cullinan стоимостью примерно 400–500 тысяч долларов угнал и разбил о стену ресторана быстрого питания Checkers 21-летний американец Малик Паттерсон, передает New York Post.

ДТП произошло возле отеля Hilton в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. По данным правоохранителей городского отдела, гонщик был быстро замечен полицейскими. Однако они не стали его преследовать. По их версии, молодой человек сам не справился с управлением, из-за чего и врезался в закусочную.

В результате аварии никто не пострадал. Кроме того, и хозяин заведения отнесся с пониманием и сочувствием к злоумышленнику.

"Это Rolls-Royce, и людям нравится красть вещи и немного покататься. Но эта увеселительная поездка оказалась не слишком веселой для этого человека, потому что он посажен, а машина разбита", – сказал владелец ресторана.

Между тем полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в угоне грузового рефрижератора Hyundai Porter в Восточном Измайлове.

К правоохранителям обратился 22-летний владелец рефрижератора. По его словам, он припарковал автомобиль возле проезжей части на Сиреневом бульваре и направился по месту своего проживания, при этом ключ от замка зажигания забыл в салоне. На следующее утро он обнаружил пропажу.