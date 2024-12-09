Угонщик люксового автомобиля в Москве заключен под стражу

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве заключили под стражу угонщика люксового автомобиля, им оказался 32-летний ранее судимый житель Пермского края. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчина, спустившись в подземный паркинг, нашел электронный ключ рядом с машиной марки Mercedes.

"Я поднял брелок, нажал кнопку "открыть", сработала сигнализация, и двери разблокировались. Я решил покататься по Москве, так как никогда не ездил на таком автомобиле", – рассказал злоумышленник.

При этом водительских прав у мужчины не было. Во время поездки он отвлекся на смартфон, в результате чего стал виновником ДТП. Тогда мужчина решил оставить транспортное средство и скрыться.

Через некоторое время злоумышленника задержали. В отношении него завели уголовное дело об угоне, причинившем особо крупный материальный ущерб.

Ранее мужчина угнал поливомоечную машину в Одинцове. По предварительным данным, задержанный проник на территорию строительной организации и забрал машину стоимостью более восьми миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили автомобиль на федеральной автотрассе.

