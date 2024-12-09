09 декабря, 16:18Происшествия
Угонщик люксового автомобиля в Москве заключен под стражу
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Москве заключили под стражу угонщика люксового автомобиля, им оказался 32-летний ранее судимый житель Пермского края. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Мужчина, спустившись в подземный паркинг, нашел электронный ключ рядом с машиной марки Mercedes.
"Я поднял брелок, нажал кнопку "открыть", сработала сигнализация, и двери разблокировались. Я решил покататься по Москве, так как никогда не ездил на таком автомобиле", – рассказал злоумышленник.
При этом водительских прав у мужчины не было. Во время поездки он отвлекся на смартфон, в результате чего стал виновником ДТП. Тогда мужчина решил оставить транспортное средство и скрыться.
Через некоторое время злоумышленника задержали. В отношении него завели уголовное дело об угоне, причинившем особо крупный материальный ущерб.
Ранее мужчина угнал поливомоечную машину в Одинцове. По предварительным данным, задержанный проник на территорию строительной организации и забрал машину стоимостью более восьми миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили автомобиль на федеральной автотрассе.
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