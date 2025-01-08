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Новости

08 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: 39 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

Новости регионов: 39 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае 39 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов. Поезд следовал по частной железнодорожной линии, сообщили в местном управлении Следственного комитета. Никто не пострадал. Причины аварии и точный размер ущерба устанавливают специалисты.

В Петербурге багажник автомобиля сгорел из-за пиротехники. Это произошло в новогоднюю ночь – момент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина положил остатки фейерверков в машину сразу после использования и ушел.

Спасатели МЧС прошли уже 380 километров в ходе арктической экспедиции. Они отправились в республику Коми и совсем недавно преодолели сложную переправу через реку Печору. По пути участники экспедиции отработали передачу данных по радиосвязи в условиях Крайнего Севера.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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