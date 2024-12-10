Представитель Александра Балуева опровергла информацию об операции у актера

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Директор актера Александра Балуева Ольга Матвейчук опровергла сообщения о предстоящей операции у него по эндопротезированию тазобедренного сустава. Об этом представитель артиста рассказала Агентству "Москва".

"Все спектакли, в которых Александр участвует, пройдут по расписанию. С 16 декабря у него начинаются гастроли по Сибири", – добавила Матвейчук.

Ранее СМИ сообщали, что спектакли артиста могут не состояться из-за плановой операции. Журналисты отмечали, что могут быть отменены четыре спектакля, в том числе "Признание" и "Роман".

Ранее жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова подтвердила, что ее супруг был госпитализирован в одну из больниц столицы. Первые сообщения о госпитализации Щербакова начали появляться вечером 5 декабря. Как писали СМИ, у артиста были выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.

Позже сын актера заявил, что у Щербакова провели успешную операцию по восстановлению скулы. В настоящее время актер чувствует себя хорошо.

