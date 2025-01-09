Новости регионов: в Анапе приступят к очистке 11 основных участков побережья от мазута

В Анапе приступят к очистке 11 основных участков побережья от мазута. Основные работы будут проводиться севернее города, в районе станицы Благовещенской. По информации властей, с черноморского побережья Краснодарского края за время работ вывезли почти 140 тысяч тонн песка с мазутом.

В Петропавловске-Камчатском загорелись отходы прямо в кузове мусоровоза. ЧП произошло, когда водитель ехал на свалку. Он вовремя заметил дым и быстро отреагировал. Ему пришлось выгружать горящий мусор прямо на тротуар. Как сообщили в региональном МЧС, возгорание удалось оперативно ликвидировать, и огонь не успел перекинуться на машину.

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