Полицейские Москвы привлекли к ответственности водителей, устроивших дрифт с фейерверками

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные сотрудники полиции привлекли к ответственности водителей, которые устроили дрифт с фейерверками и нарушили ПДД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что сотрудники ведомства в одном из телеграм-каналов нашли видео, где несколько автомобилистов грубо нарушили правила дорожного движения. Выяснилось, что инцидент произошел на юге столицы в Чечерском проезде, а также в поселении Воскресенское ТиНАО.

"Они выезжали на встречную полосу, создавали помехи другим участникам движения. Кроме того, ими были допущены нарушения требования основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", – уточнила представитель МВД.

Сотрудники госавтоинспекции установили собственников и вероятных водителей, а также их маршруты движений. Затем представители ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО нашли в Чечерском проезде автомобиль марки BMW.

Водителем оказался мужчина 1994 года рождения, который с ноября 2022 года был лишен права управлять транспортными средствами на 1,5 года. В отношении нарушителя составили 5 административных материалов.

Также представители ведомства выявили еще одного участника видео. Им оказался водитель Porshe 2001 года рождения.

"Полицейскими проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на розыск и привлечение к ответственности третьего правонарушителя", – указала представитель МВД России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулем автомобиля к правонарушению. Парламентарий предлагает установить таким водителям штраф в 1,5 тысячи рублей.

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