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Движение перекрыто на внутренней стороне 66-го км МКАД после ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на внутренней стороне 66 километра МКАД перекрыто из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе столкновения перекрыто.
Ранее в ДТП на МКАД погиб мужчина 1958 года рождения. Тогда в аварию попали 5 автомобилей, что также вызвало затруднения в движении.
До этого грузовик "Мерседес" насмерть сбил пешехода и опрокинулся, частично перекрыв движение на Дмитровском шоссе в Подмосковье. ДТП произошло 2 января около 12:50 в районе 29-го километра трассы.
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