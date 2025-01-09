Движение перекрыто на внутренней стороне 66-го км МКАД после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на внутренней стороне 66 километра МКАД перекрыто из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе столкновения перекрыто.

Ранее в ДТП на МКАД погиб мужчина 1958 года рождения. Тогда в аварию попали 5 автомобилей, что также вызвало затруднения в движении.

До этого грузовик "Мерседес" насмерть сбил пешехода и опрокинулся, частично перекрыв движение на Дмитровском шоссе в Подмосковье. ДТП произошло 2 января около 12:50 в районе 29-го километра трассы.