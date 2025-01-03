Мужчина погиб в результате столкновения 5 автомобилей на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1958 года рождения погиб в ДТП с 5 автомобилями на МКАД, пишет столичная прокуратура.

Сейчас установлением всех обстоятельств дорожного инцидента, а также ходом процессуальной проверки, занимается прокуратура СЗАО.

Пять автомобилей врезались на 68-м километре внешней стороны МКАД 3 января. В результате аварии движение оказалось затруднено на 3,5 километра, а водителей призывали выбирать пути объезда.

