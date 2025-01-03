03 января, 16:59Происшествия
Мужчина погиб в результате столкновения 5 автомобилей на МКАД
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина 1958 года рождения погиб в ДТП с 5 автомобилями на МКАД, пишет столичная прокуратура.
Сейчас установлением всех обстоятельств дорожного инцидента, а также ходом процессуальной проверки, занимается прокуратура СЗАО.
Пять автомобилей врезались на 68-м километре внешней стороны МКАД 3 января. В результате аварии движение оказалось затруднено на 3,5 километра, а водителей призывали выбирать пути объезда.
Несколько машин столкнулись на 68-ом км МКАД в Москве