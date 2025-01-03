Несколько машин столкнулись на 68-ом км МКАД в Москве

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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 3,5 километра. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб города. Они уточняют обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

Ранее грузовик "Мерседес" насмерть сбил пешехода и опрокинулся, частично перекрыв движение на Дмитровском шоссе в Подмосковье. ДТП произошло 2 января около 12:50 в районе 29-го километра трассы.