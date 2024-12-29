Беременная женщина госпитализирована в результате ДТП на Лужнецкой эстакаде

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Беременная женщина была госпитализирована в результате ДТП с участием четырех автомобилей на Лужнецкой эстакаде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Авария произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. На внутренней стороне кольца ограничено движение, перекрыты три полосы проезжей части, отметил источник.

Ранее семь человек погибли и девять получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в ЛНР. Инцидент произошел на трассе Должанский – Киев в районе села Дьяково. После ДТП прокуратура начала проверку соблюдения перевозчиками закона об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.