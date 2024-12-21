Пасечник: в столкновения легковушки с микроавтобусом в ЛНР пострадали 9 человек

21 декабря, 22:51Происшествия
Фото: телеграм-канал "Прокуратура ЛНР"
9 человек получили ранения различной степени тяжести в результате аварии на трассе Ровеньки – Дьяково в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле", – добавил он.
Пасечник также выразил соболезнования родственникам погибших.
Прокуратура ЛНР сообщила в своем телеграм-канале, что начала проверку соблюдения перевозчиков закона об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования дела, а также выявление всех обстоятельств аварии.
О столкновении микроавтобуса и автомобиля стало известно вечером 21 декабря. В результате аварии погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса и автомобилиста.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".