Пасечник: в столкновения легковушки с микроавтобусом в ЛНР пострадали 9 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ЛНР"

9 человек получили ранения различной степени тяжести в результате аварии на трассе Ровеньки – Дьяково в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле", – добавил он.

Пасечник также выразил соболезнования родственникам погибших.

Прокуратура ЛНР сообщила в своем телеграм-канале, что начала проверку соблюдения перевозчиков закона об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования дела, а также выявление всех обстоятельств аварии.

О столкновении микроавтобуса и автомобиля стало известно вечером 21 декабря. В результате аварии погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса и автомобилиста.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

