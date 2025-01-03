Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тюменской области"

Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. В результате пострадали пять человек, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на 15-м километре автодороги Тюмень – Салаирка – граница Свердловской области на затяжном повороте водитель автобуса зацепил снежный вал, после чего автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

В автобусе находились водитель и четыре пассажира. Ранения получили двое мужчин-близнецов, женщины и водитель транспортного средства. Все пострадавшие получили ушибы, у одной из женщин есть травма глаза, у водителя – травма плеча.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозок.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком и автомобилем на востоке Бразилии. Все произошло из-за лопнувшей шины автобуса, из-за чего водитель потерял управление и попал в ДТП, а затем загорелся. Тогда скончались не менее 38 человек, еще 13 были госпитализированы.

