Число попавших в ДТП на трассе в Казахстане автомобилей возросло до 95

Фото: телеграм-канал "КазАвтоЖол | КазАвтоЖол | 1403"

Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости, увеличилось до 95. Об этом сообщается в телеграм-канале национального оператора по управлению автомобильными дорогами "Казавтожол".

"3 января в 07:20 (05:20 мск. – Прим. ред.) из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения Астана – Петропавловск было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта", – говорится в сообщении.

После улучшения погоды и расчистки дороги движение в сторону города Щучинска было организовано при сопровождении департамента полиции.

"Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 (11:28 мск. – Прим. ред.) на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", – уточнило ведомство.

На месте ДТП работают 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора.

Как уточнила пресс-служба МЧС Казахстана, на место случившегося направилась группировка спасателей и 16 единиц техники. Сотрудники МЧС спасли двух пострадавших, их доставили в ближайшие лечебные учреждения.

Ранее рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. В машине находились водитель и четыре пассажира. Ранения получили двое мужчин-близнецов, женщины и водитель транспортного средства. Все пострадавшие получили ушибы, у одной из женщин есть травма глаза, у водителя – травма плеча.

