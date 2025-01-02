Три человека погибли при столкновении легковушек в Крыму

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Крым"

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 2 января неподалеку от села Шахтино Советского района. По данным ведомства, 32-летний водитель Chevrolet ехал в сторону Джанкоя и на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехав на встречную полосу и врезавшись в машину LADA Kalina.

В результате трое пассажиров LADA Kalina, двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения, погибли. Кроме того, были госпитализированы двое водителей, один 10-летний пассажир Chevrolet и два пассажира LADA Kalina.

По факту ДТП была начата проверка. Региональная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале, что проконтролирует ход и результаты проверки.

В пресс-службе крымского управления СК РФ пообещали возбудить уголовное дело. Следователи также выяснят обстоятельства аварии и дадут оценку соблюдению водителями правил дорожного движения и требований при перевозке пассажиров.

Ранее под Самарой столкнулись три машины. В результате погибли водитель и пассажир Lada Priora, а также пассажир иномарки, которую от удара отбросило с дороги.

До этого под Бийском в аварию попали 27 автомобилей. Предварительно, пострадавших нет. На месте ДТП работали экстренные службы.

