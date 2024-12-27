Новости регионов: в Краснодарском крае столкнулись два грузовика

В Краснодарском крае столкнулись два грузовика. Одна из машин на участке с круговым движением выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Виновник ДТП скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители задержали мужчину, который собирал стратегически важную информацию для Украины. Как сообщили в ФСБ, злоумышленник искал сведения и фотографии о ВС России. Он передавал данные через иностранные мессенджеры. Правоохранители вскрыли и пресекли деятельность мужчины. Возбуждено уголовное дело, преступник заключен под стражу.

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