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27 декабря, 07:45

Происшествия

Норвежское судно отказалось спасать экипаж российского сухогруза

Норвежское судно отказалось спасать экипаж российского сухогруза

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Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт экипаж российского сухогруза Ursa Major, который затонул 23 декабря в Средиземном море.

По данным компании, спасательная шлюпка с российскими моряками подошла к норвежскому судну, однако его экипаж не разрешил им подняться на борт, ссылаясь на некий запрет. Это является грубым нарушением Международной конвенции о спасении на море.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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