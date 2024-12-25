Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета в Актау

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Владимир Путин по телефону передал соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", – сказал политик.

В Москве также выразили глубокие соболезнования тем, кто потерял близких в авиакатастрофе.

"Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", – добавил представитель Кремля.

Самолет Embraer 190 разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 28 человек. Также стало известно, что в самолете были 16 россиян. В посольство РФ в Казахстане сообщили, что находятся в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед авиакатастрофой самолет был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана в Грозном. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Позже по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.