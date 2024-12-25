25 декабря, 11:57Происшествия
Баллон взорвался на борту упавшего в Казахстане самолета
Фото: news.day.az
Взрыв баллона произошел на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау, сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана.
Подробностей в ведомстве не привели. Тем временем СМИ указывают, что кислородный баллон взорвался после попадания птицы в двигатель. Кроме того, журналисты со ссылкой на выживших пассажиров сообщают, что после взрыва люди на борту начали терять сознание.
Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. На месте крушения возник пожар.
По предварительным данным, выжили 28 человек. Среди них – двое детей. В самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.
Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.
По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.
По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines упал в Казахстане