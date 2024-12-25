Баллон взорвался на борту упавшего в Казахстане самолета

Фото: news.day.az

Взрыв баллона произошел на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау, сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана.

Подробностей в ведомстве не привели. Тем временем СМИ указывают, что кислородный баллон взорвался после попадания птицы в двигатель. Кроме того, журналисты со ссылкой на выживших пассажиров сообщают, что после взрыва люди на борту начали терять сознание.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. На месте крушения возник пожар.

По предварительным данным, выжили 28 человек. Среди них – двое детей. В самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

