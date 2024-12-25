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25 декабря, 11:40

Происшествия

28 человек выжили в авиакатастрофе в Казахстане

Фото: ТАСС/Иса Таженбаев

В результате падения пассажирского самолета рейса Баку – Грозный в Актау выжили 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Казахстана.

Они доставлены в медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, из Астаны в Актау вылетел борт санитарной авиации с бригадой специалистов в составе хирургов и травматологов.

Между тем уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева подтвердила, что среди пострадавших двое детей. Это девочки 2013 и 2008 годов рождения, им оказывают всю необходимую помощь.

Самолет Embraer 190 рейса из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. По данным МЧС, на месте трагедии сейчас работают 150 человек личного состава и 45 единиц техники.

В свою очередь, Минтранс республики заявил, что в самолете были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. В настоящее время посольство РФ в Казахстане взаимодействует с местными властями по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. При этом перед падением судно из-за тумана в Грозном было перенаправлено в Махачкалу.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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