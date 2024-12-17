Врач Мухина назвала "сплошной антисанитарией" употребление кофе навынос

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Кофе навынос может быть опасен из-за его ингредиентов и стаканчика, в который он налит. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам Мухиной, на бумажных стаканах могут содержаться бактерии, являющиеся причиной инфекций.

"Неизвестно, где эти стаканчики делаются, кем фасуются. Даже производство иногда может быть не стерильным", – указала специалист.

Еще одну опасность представляет пластиковая крышка. Врач пояснила, что при наклоне кофе для питья частицы пластика контактируют с горячим напитком и попадают в организм.

"Кроме того, не все заведения соблюдают качество ингредиентов. Иногда наблюдается просрочка сиропов, молока, кофейных зерен, в которых может быть грибок", – предупредила Мухина.

Риск даже в том, что кофе навынос зачастую пьют, идя по улице, подчеркнула специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Пыль, бактерии из окружающего воздуха садятся на крышку стакана, это все не протирается. Мы это пьем. Это просто сплошная антисанитария.

В то же время частое употребление горячего кофе на ходу повышает вероятность рака, рассказала Москве 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, напитки из общепита могут быть обжигающими язык. Если травмировать его слишком часто (например, пить кофе такой температуры ежедневно), растет риск тяжелых последствий.





Это приводит к хроническому воспалению и перерождению слизистой, что грозит раком ротовой полости.



Нурия Дианова

врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории

Это приводит к хроническому воспалению и перерождению слизистой, что грозит раком ротовой полости.



"Кроме того, если мы пьем или едим на ходу, с точки зрения психологии пищевого поведения у нас нарушается восприятие, что был прием пищи. А калории мы получили", – добавила эксперт.

Ранее ученые предупредили, что ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции. По результатам МРТ-анализа выяснилось, что у участвующих в эксперименте активность в мозге не отвечала задействованным когнитивным функциям.

