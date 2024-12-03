Диетолог Стародубова: какао-порошок поможет улучшить работу мозга

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Напиток из какао-бобов помогает поднять настроение, а также повышает бодрость и продуктивность работы головного мозга. Такое действие на организм он оказывает благодаря содержанию теобромина и кофеина, рассказала в беседе с РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Кроме того, напиток способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. На это влияют содержащиеся в нем полифенолы. Так называются вещества, которые обладают высокой антиоксидантной активностью.

Вместе с тем какао-порошок имеет в своем составе большое количество ценных пищевых веществ, отметила врач. В частности, в нем содержатся фосфор, калий, магний и железо. Также из него можно почерпнуть такие витамины, как провитамин А и витамин Е, а также никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин.

По словам медика, умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к числу которых относится в том числе темный шоколад с содержанием какао выше 75%, может поспособствовать нормализации артериального давления и липидов крови. Такие продукты также помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и окажут позитивное влияние на продуктивность мозга.

Взбодриться можно и выпив кофе. При этом употребление этого напитка способствует снижению риска развития онкологии, а некоторые добавки могут даже усилить его пользу, рассказала ранее врач-диетолог Дарья Русакова. Однако самым полезным считается натуральный кофе без добавок в виде сахара и сиропа.