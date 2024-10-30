Диетолог Соломатина назвала самые полезные морсы для пожилых

30 октября, 19:03Общество
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Морсы из черноплодной рябины, черники, брусники и малины особенно полезно употреблять в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, напиток из черноплодной рябины содержит калий и помогает понизить артериальное давление.
"В черноплодке есть витамин P. Он укрепляет капилляры, сосуды. Часто у пожилых бывают проблемы с сосудистой системой, повышением давления, поэтому морс из черноплодки будет очень кстати", – подчеркнула эксперт.
Не менее полезен напиток из черники. Он содержит антиоксиданты, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, предотвращает окисление липидов (атеросклероз) и укрепляет мелкие капилляры.
В свою очередь, для укрепления иммунной системы, связок, сухожилий и сосудов пожилым можно пить морс из черной смородины – он содержит много витамина C.
"В малиновом морсе много салициловой кислоты – это то же самое, что аспирин. Салицилаты понижают уровень воспаления, а у пожилых очень часто присутствует постоянный воспалительный процесс, который дальше приводит к атеросклерозу, диабету и разрушению суставов", – указала диетолог.
По словам Соломатиной, чтобы получить пользу, пожилым достаточно пить стакан морса в день.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал сладкий чай самым опасным для здоровья. По его словам, при ежедневном употреблении рафинированный напиток может привести к набору веса и нарушению углеводного обмена.