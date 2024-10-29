Врач Лишин назвал способы снизить риск перелома шейки бедра

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Восполнение дефицита кальция, фосфора и витамина D, а также регулярная проверка плотности костей поможет снизить риск перелома шейки бедра. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, у пожилых более слабые суставы, снижен минеральный состав и плотность костей, мало коллагена и эластина.



Виктор Лишин врач-терапевт Суставы становятся менее подвижными, более ограниченными в движениях, сложно сгибаются. Когда человек встает, садится, делает какие-то движения, наклоняется, у него идет большая нагрузка на тазобедренный сустав. И в этот момент может произойти перелом – как раз из-за того, что кости хрупкие.

Чтобы минимизировать риски, специалист посоветовал следить за уровнем витамина D, кальция и фосфора, которые отвечают за здоровье костей, и при дефиците обязательно восполнять его.

"Можно раз в год сдавать анализ на эти витамины и микроэлементы, а также делать денситометрию – рентгеновское исследование, где смотрят плотность костей. При наличии заболеваний, связанных с риском проблем с суставами, костями, перерывы между анализами могут сократиться до 3–6 месяцев", – указал терапевт.

Ранее сообщалось, что в Москве после перелома шейки бедра умерла 99-летняя мать известного экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова. Травму она получила за день до смерти. Бажова встала с кровати, чтобы дойти до кресла, и упала.