В Москве умерла мать экономиста Егора Гайдара

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В Москве умерла 99-летняя мать известного экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова. Смерть наступила вскоре после получения ею травмы в собственной квартире на севере столицы, передает "Московский комсомолец".

Издание выяснило, что несчастный случай произошел с Бажовой 27 октября. Примерно в 17:00 она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, и упала. В это время находившаяся на кухне сиделка услышала крик о помощи, прибежала и попыталась ее поднять, но не смогла. Тогда она позвонила родственникам пенсионерки.

В свою очередь, жена внука Бажовой рассказала, что приехала сразу с дочкой, но поднять женщину тоже не смогла, поэтому вызвала скорую помощь. По ее словам, врачи приехали быстро, осмотрели бабушку и установили, что у нее перелом шейки бедра.

"С божьей помощью положили Ариадну Павловну на кровать, но, кроме обезболивающего укола, ей врачи ничем помочь не смогли", – добавила она.

Затем, продолжила родственница, Бажова уснула, а она вместе с дочкой уехали домой. За женщиной наблюдала сиделка до 04:00 следующего дня. Около 09:00 28 октября она зашла к пенсионерке в комнату, но та уже скончалась.

"У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать. Очень и очень жаль ее, мы делали все, чтобы продлить ее жизнь", – сказала жена внука Бажовой.

Ариадна Бажова – дочь знаменитого уральского писателя Павла Бажова, на сборнике которого "Малахитовая шкатулка" выросло несколько поколений. Сама женщина была доктором исторических наук, супругой Тимура Гайдара. Их сын Егор – один из идеологов экономических реформ начала 1990-х, скончался в 2009 году.