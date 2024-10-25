Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов

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Генерал-полковник и экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался в возрасте 84 лет. Это следует из заявления, размещенного на сайте журнала "Вестник связи", который издавался под эгидой Минсвязи СССР.

Иванов сперва работал заместителем министра связи СССР. С 1989 по 1992 год он был ответственен за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания. Кроме того, Иванов служил в Войсках связи на инженерных и командных должностях, а после ликвидации союзного министерства вернулся в вооруженные силы в качестве первого заместителя начальника связи.

Затем в период с 2000 по 2004 год он являлся президентом и главой совета директоров оператора связи "Комет". В 2006 году Иванова назначили на пост председателя совета директоров оператора "Старт телеком", а через год он стал руководить организацией "МФИ софт". С 2016 по 2022 год он был президентом группы компаний "Цитадель".

Благодаря Иванову в России была выдана первая лицензия на Москву и область на только вводимый на Западе стандарт радиосвязи DCS-1800, который спустя время получил название GSM-1800, уточнили в журнале.

