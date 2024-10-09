Кардиохирурга Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Похороны советского и российского кардиохирурга, заместителя гендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава РФ Рената Акчурина завершились на Троекуровском кладбище, пишет ТАСС.

Он скончался 6 октября на 79-м году жизни. Церемония прощания близких, друзей и коллег знаменитого врача прошла в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова.

Венки на церемонию прислали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, коллектив Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и лично его руководитель Вероника Скворцова, НМИЦ ТИО имени В. И. Шумакова, Российская академия наук (РАН), ЦКБ УД президента РФ, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также его коллеги.

В связи со смертью Акчурина Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким. Лидер РФ подчеркнул, что кардиохирург посвятил себя служению людям. Он был предан своему делу и профессиональному долгу.

Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создателем кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии в России, а также организатором внедрения современных ключевых направлений развития сосудистой и кардиохирургии. За вклад в развитие кардиологии медик был награжден многими российскими и иностранными орденами.