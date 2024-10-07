Путин выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Акчурина

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Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким ушедшего из жизни советского и российского кардиохирурга, заместителя гендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава РФ Рената Акчурина. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Кремля.

По словам президента РФ, Акчурин посвятил себя служению людям. Он был предан своему делу и профессиональному долгу, подчеркнул Путин. Как указал глава государства, Акчурин смог внести вклад в развитие медицины, передовых направлений кардиохирургии и в укрепление традиций отечественного здравоохранения.

"Тысячи людей, которым этот выдающийся врач помог сберечь здоровье и жизнь, его коллеги и ученики, родные и близкие, все мы сохраним светлую память о замечательном человеке и настоящем подвижнике Ренате Сулеймановиче Акчурине", – добавил он.

О смерти кардиохирурга стало известно накануне. Он скончался на 79-м году жизни. Акчурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония состоится 9 октября.

Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создателем кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии в России, а также организатором внедрения современных ключевых направлений развития сосудистой и кардиохирургии. За вклад в развитие кардиологии медик был награжден многими российскими и иностранными орденами.

