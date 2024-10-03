Умер ученый, академик Российской академии наук Александр Бугаев

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Ученый, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев умер в возрасте 77 лет, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Академии наук.

В соболезновании от имени президента РАН Геннадия Красникова говорится, что Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем. Большая часть трудовой деятельности академика была связана с Московским физико-техническим институтом.

Как отмечается в соболезновании, на основе работ Бугаева были созданы в том числе высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, а также СВЧ-резонаторы, расширители и ограничители динамического диапазона.

Кроме того, благодаря работе ученого значительный вклад был внесен в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, добавил Красников.

Бугаев родился 25 августа 1947 года. Его заслуги в области науки были отмечены премией Ленинского комсомола, Государственной премией РФ в области науки и техники, премией правительства России в области науки и техники, премией правительства в области образования, а также Почетной грамотой президента РФ.