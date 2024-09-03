Умер генконструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Генконструктор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Спасский скончался в возрасте 97 лет, передает ТАСС.

Соболезнования по этому поводу выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Спасский не просто разрабатывал новые виды подводных лодок, но и передавал свой опыт коллективу. Благодаря нему, по словам главы города, появилась школа ученых и конструкторов, которые продолжают дело Спасского.

"Игорь Дмитриевич всегда был вместе с городом. Он сохранил свое конструкторское бюро и сделал его лучшим в стране. Его наследие – это не только техника, которая и сегодня опережает время, но и люди, которых он вдохновил своим примером", – цитирует высказывание Беглова его пресс-служба.

Губернатор также рассказал, как Спасский помогал реконструировать исторические памятники, создавать новые уникальные пространства, способствовал благотворительности.

Спасский был генконструктором ЦКБ МТ "Рубин" в период с 1983 до 2007 года. По его планам были созданы более 200 атомных и дизель-электрических подводных лодок. В 2018 году ему присвоили почетное звание героя РФ и героя Социалистического труда (1978), а также наградили различными орденами.

