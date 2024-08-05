Фото: nobelprize.org

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Мужчина скончался у себя дома в Сан-Франциско в возрасте 97 лет. При этом причина смерти Чжэндао не разглашается. Также в материале не уточнили, когда и где состоится прощание.

Еще с юных лет Чжэндао работал в Йеркской обсерватории в Висконсине, а после в Калифорнийском университете в Беркли и в Институте перспективных исследований в Принстоне в штате Нью-Джерси.

Он стал лауреатом Нобелевской премии за работу, направленную на исследование симметрии субатомных частиц при их взаимодействии с силой, удерживающей атомы вместе. Также Чжэндао получил премию Альберта Эйнштейна, медаль Галилео Галилея и Дж. Буде, а также почетные докторские степени и звания от международных организаций.

При этом, по информации агентства, прославившийся как отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер в свое время похвалил Чжэндао, назвав его одним из самых лучших физиков-теоретиков того времени, чьи работы имели "замечательную свежесть, универсальность и стиль".

