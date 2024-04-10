Умер ученый-психиатр Александр Гофман

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Советский и российский психиатр Александр Гофман умер в Москве в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Александр Генрихович Гофман скончался дома, в Теплом Стане, по естественным причинам", – информировал собеседник агентства.

Гофман работал в области наркопсихиатрии. Врачебную деятельность осуществлял в больнице № 1 имени Алексеева, известной как "Кащенко".

За время своей карьеры он написал более 320 научных работ, часть из которых публиковались в Большой российской энциклопедии. В 1990-х годах Гофман был главным редактором журнала "Вопросы наркологии".

