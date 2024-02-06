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06 февраля, 12:35

Общество

Знаменитый фармаколог Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет

Фото: sechenov.ru

Один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, академик РАН Владимир Кукес ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Сеченовского университета.

"Жизнь Владимира Григорьевича – пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа. Кроме высоких званий и наград ученый получил признательность научного сообщества, искреннее уважение и любовь своих учеников", – говорится в сообщении.

В вузе указали, что Кукес первый в РФ предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, которые включают исследования фармакокинетики, фармакодинамики и другое.

Вместе с тем ученый предложил схемы выявления концентрации российских и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, а также доказал необходимость осуществления острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата.

Последние годы жизни Кукес посвятил борьбе с COVID-19, продолжая при этом работу по направлению "персонализированная медицина".

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