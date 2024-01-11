11 января, 13:18Культура
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Скончался народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, сообщает RT со ссылкой на его внучку.
По ее словам, артист умер "тихо во сне". Позже в театре также подтвердили РИА Новости смерть худрука. Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет.
Два дня назад, 9 января, Соломина выписали из больницы после инсульта. Директор культурного учреждения Тамара Михайлова рассказывала, что артист сразу же "рвался в театр".
Соломина госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой помощи после потери сознания. На следующий день 88-летнего артиста перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.
Позже врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме. В конце ноября Соломина перевели из реанимации в обычную палату.
Юрий Соломин руководил Малым театром с 1988 года. Также он преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, а в начале 1990-х был министром культуры РСФСР.
Он сыграл десятки ролей в кино и театре, всесоюзную известность ему принесла роль Павла Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства". Артист также известен по ролям в фильмах "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "ТАСС уполномочен заявить…", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "Московская сага" и других.
Соломин – народный артист СССР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
"В главной роли": Юрий Соломин
Читайте также