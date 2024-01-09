Народный артист Украины Виталий Белоножко умер на 71-м году жизни

Фото: kino-teatr.ru

Народный артист Украины Виталий Белоножко ушел из жизни в 70 лет. Об этом Бурынский городской совет Сумской области сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко", – говорится в сообщении.

Мужчина начал свою карьеру с исполнения известных произведений Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы".

Белоножко родился 11 июня 1953 года. С 1981-го он работал солистом Гостелерадио Украины, принимал участие в Днях культуры страны в 25 странах мира – Великобритании, Венгрии, Германии, Канаде, КНР, Польше, США, Сомали, Франции, Чехословакии, Японии и всех республиках бывшего СССР.

В 1999 году вместе с супругой – Народной артисткой Украины Светланой Белоножко – основал постоянный международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец". Уже с начала 2000-х годов мужчина представлял свое творчество в программах на радио и телевидении. Кроме того, он преподавал на кафедре эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств.