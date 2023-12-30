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30 декабря, 21:38

Культура

Британский актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Brent Perniac

Британский актер Том Уилкинсон, дважды номинант на премию "Оскар", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на семью артиста.

Уилкинсон дважды номинировался на премию американской киноакадемии "Оскар" за роли в фильмах "В спальне" (2001) и "Майкл Клейтон" (2007). Популярность актеру принесла роль в комедии "Мужской стриптиз" (1997), за ее исполнение он получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории "Лучший актер второго плана".

Мировая известность пришла к нему после съемок в драме "Влюбленный Шекспир" (S1998) и боевике "Бэтмен. Начало" (2005).

Также актер известен своим участием в фильмах "Отель Гранд Будапешт" (2014), "Вечное сияние чистого разума" (2004), "Рок-н-рольщик" (2008).

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