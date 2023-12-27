Умер актер из "Паразитов" Ли Сон Гюн

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Корейский актер из оскароносного фильма "Паразиты" Ли Сон Гюн обнаружен мертвым в возрасте 48 лет. По предварительной информации, он мог покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Korea Times.

По данным СМИ, его тело обнаружили утром 27 декабря в автомобиле, припаркованном в центре Сеула. Кроме того, дома у актера нашли записку, которая похожа на предсмертную.

В октябре этого года мужчину начали подозревать в употреблении запрещенных веществ. Отмечалось, что у него было вип-членство в одном из элитных борделей, где он якобы не только проводил время с женщинами, но и принимал запрещенные вещества. Когда информация была обнародована, полиция сообщила о тщательном расследовании дела.

Ли Сон Гюн родился 2 марта 1975 года. Его дебют на экранах состоялся в 2003 году, он снялся в 49 проектах за 20 лет.

Мужчина приобрел мировую известность в 2020 году после съемок в фильме "Паразиты". Картина выиграла шесть номинаций премии "Оскар".