Умер актер из сериала "Доктор Кто" Ричард Франклин

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Британский актер Ричард Франклин, сыгравший в сериале "Доктор Кто", умер 25 декабря в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на его друга, театрального режиссера Лиама Раддена.

"С глубокой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостью о том, что он скончался сегодня (25 декабря. – Прим. ред.) рано утром. Ричард мирно умер во сне", – сказал Радден.

По информации британских СМИ, актер долгое время боролся с болезнью.

Франклин родился в 1936 году в Великобритании. В сериале "Доктор Кто" он сыграл роль капитана Майка Йейтса. Также актер снимался в фильме "Изгой-один: Звездные войны".